Mon album de réussite CP-CE1-CE2

Mon album de réussite est un outil simple, lisible et ludique autour de l'évaluation positive. Nouvelle édition conforme aux programmes 2025 et 2026. Ce cahier reprend tous les attendus de fin de cycle 2 et propose un chemin progressif, balisé de critères de réussite, pour les atteindre sans clivage entre les classes. Pour l'élève : ce cahier individuel permet une autoévaluation ainsi qu'une coévaluation. Il le responsabilise, l'encourage, lui donne envie de s'entrainer, de réussir dans la confiance, l'estime de soi et la sérénité. Pour l'enseignant : il lui permet d'établir une programmation, d'harmoniser les outils et les pratiques dans l'équipe, d'organiser facilement la différenciation et la composition de groupes homogènes ou hétérogènes, de renseigner le LSU (Livret Scolaire Unique) en justifiant, grâce au parcours, en quoi un objectif est dépassé, atteint, partiellement ou non. Un regard positif sur le travail de l'élève, à l'affut des réussites. L'erreur n'est pas une faute mais un point d'étape vers de nouveaux objectifs pour continuer à progresser, tout en étant conscient des attentes institutionnelles.