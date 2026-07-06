Le Martinet de la Ramonde

Un orage dantesque, un cavalier lancé dans la tourmente... et une rencontre inattendue qui bouleverse la vie d'une jeune Aveyronnaise, dévouée à soulager les misères de son peuple. Au fil de ses pas, elle découvre le Martinet - un monde rude et fascinant -, la dureté du travail paysan, la pauvreté des campagnes, la vie dans l'oustal, et l'effervescence discrète de Rodez encore ancien. De l'exploitation du charbon aux maigres ressources qui font vivre tout un territoire, ce roman ouvre une fenêtre saisissante sur la France profonde d'avant la Révolution. Un récit vibrant, où l'amour, la terre et l'Histoire s'entrelacent pour faire revivre un pays au bord de sa métamorphose.