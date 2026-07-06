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#Roman francophone

Le Martinet de la Ramonde

Louis-Maurice Parat

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Un orage dantesque, un cavalier lancé dans la tourmente... et une rencontre inattendue qui bouleverse la vie d'une jeune Aveyronnaise, dévouée à soulager les misères de son peuple. Au fil de ses pas, elle découvre le Martinet - un monde rude et fascinant -, la dureté du travail paysan, la pauvreté des campagnes, la vie dans l'oustal, et l'effervescence discrète de Rodez encore ancien. De l'exploitation du charbon aux maigres ressources qui font vivre tout un territoire, ce roman ouvre une fenêtre saisissante sur la France profonde d'avant la Révolution. Un récit vibrant, où l'amour, la terre et l'Histoire s'entrelacent pour faire revivre un pays au bord de sa métamorphose.

Par Louis-Maurice Parat
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Louis-Maurice Parat

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

XVIIIe siècle

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Le Martinet de la Ramonde

Louis-Maurice Parat

Paru le 06/07/2026

256 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

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Scannez le code barre 9791044029454
9791044029454
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