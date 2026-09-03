L'Enigme du dernier sommeil

Un matin, Milo s'aperçoit que son chat est mort... Bouleversé, mille questions se bousculent dans sa tête. La mort, qu'est-ce que c'est ? Est-ce une fin ou un passage ? Que reste-t-il après ? Cette nuit-là, alors que le sommeil l'emporte sur le chagrin, Milo se réveille dans l'antre de Socrate. Ce sage malicieux et un peu farfelu, aide Milo à poser les questions clés qui ouvrent les portes des Légendes de la Caverne. Le garçon découvre alors une graine de moutarde au mystérieux pouvoir, une source empoisonnée, un animal bienfaisant...