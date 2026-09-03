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#Roman jeunesse

L'Enigme du dernier sommeil

Julien Ledoux, Fanny Mesnil

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Un matin, Milo s'aperçoit que son chat est mort... Bouleversé, mille questions se bousculent dans sa tête. La mort, qu'est-ce que c'est ? Est-ce une fin ou un passage ? Que reste-t-il après ? Cette nuit-là, alors que le sommeil l'emporte sur le chagrin, Milo se réveille dans l'antre de Socrate. Ce sage malicieux et un peu farfelu, aide Milo à poser les questions clés qui ouvrent les portes des Légendes de la Caverne. Le garçon découvre alors une graine de moutarde au mystérieux pouvoir, une source empoisonnée, un animal bienfaisant...

Par Julien Ledoux, Fanny Mesnil
Chez Editions Ancrages

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Auteur

Julien Ledoux, Fanny Mesnil

Editeur

Editions Ancrages

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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L'Enigme du dernier sommeil

Julien Ledoux, Fanny Mesnil

Paru le 03/09/2026

112 pages

Editions Ancrages

12,00 €

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