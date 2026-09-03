L'Enigme du dernier sommeil

Un matin, Milo s'aperçoit que son chat est mort... Bouleversé, mille questions se bousculent dans sa tête. La mort, qu'est-ce que c'est ? Est-ce une fin ou un passage ? Que reste-t-il après ? Cette nuit-là, alors que le sommeil l'emporte sur le chagrin, Milo se réveille dans l'antre de Socrate. Ce sage malicieux et un peu farfelu, aide Milo à poser les questions clés qui ouvrent les portes des Légendes de la Caverne. Le garçon découvre alors une graine de moutarde au mystérieux pouvoir, une source empoisonnée, un animal bienfaisant...
Par
Julien Ledoux, Fanny Mesnil Chez
Editions Ancrages
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