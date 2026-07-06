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#Roman francophone

Peine perdue

Christel Bayonne

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A Talysland, utopie écologique aux principes stricts, la Communauté des Turbins affiche des valeurs exemplaires. Pourtant, derrière cette façade, les tensions s'accumulent : désirs inavoués, frustrations, compromis amoureux. Entre réflexions et élans charnels, ce récit questionne la fidélité sous toutes ses formes — envers l'autre, envers ses engagements, envers soi-même. Il dépeint une société tiraillée entre loyauté et quête insatiable de liberté. Ici, l'amour est fragile, traversé par le pouvoir et l'égoïsme, mais résolument humain.

Par Christel Bayonne
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Christel Bayonne

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romance sexy

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Peine perdue

Christel Bayonne

Paru le 06/07/2026

128 pages

Le Lys Bleu

14,50 €

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Scannez le code barre 9791044029393
9791044029393
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