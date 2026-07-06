Peine perdue

A Talysland, utopie écologique aux principes stricts, la Communauté des Turbins affiche des valeurs exemplaires. Pourtant, derrière cette façade, les tensions s'accumulent : désirs inavoués, frustrations, compromis amoureux. Entre réflexions et élans charnels, ce récit questionne la fidélité sous toutes ses formes — envers l'autre, envers ses engagements, envers soi-même. Il dépeint une société tiraillée entre loyauté et quête insatiable de liberté. Ici, l'amour est fragile, traversé par le pouvoir et l'égoïsme, mais résolument humain.