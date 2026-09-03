Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Leave me behind

K. M. Moronova

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
" Ensemble, même brisés, on peut tout affronter. " Seule survivante de l'escouade d'élite Riot, décimée lors d'une mission en Patagonie, Nell Gallows est déterminée à découvrir qui a ordonné le massacre de ses camarades. Envoyée dans l'unité la plus redoutée des Forces Obscures, Malum, qui la soupçonne d'être à l'origine de la mort d'un des leurs, elle sait qu'elle entre en territoire ennemi. En route pour les rejoindre, Nell s'offre une aventure sans lendemain avec un inconnu sombre et magnétique. Au matin, la vérité se dévoile : cet homme est Bones, son nouveau supérieur, le soldat qu'elle craignait le plus. Cruel, consumé par la haine qu'il lui porte, il la veut loin de son équipe. Mais quand leur mission dérape, Nell prend la décision la plus insensée qui soit : elle reste avec le diable, et les secrets qu'il cache. Dans un monde où la loyauté est un luxe, ils découvrent qu'ils n'ont plus foi en rien... sauf en l'autre.

Par K. M. Moronova
Chez Chatterley

|

Auteur

K. M. Moronova

Editeur

Chatterley

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Leave me behind par K. M. Moronova

Commenter ce livre

 

Leave me behind

K. M. Moronova trad. Marie-Thérèse Coelho

Paru le 03/09/2026

480 pages

Chatterley

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385791759
9782385791759
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.