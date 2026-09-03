Leave me behind

" Ensemble, même brisés, on peut tout affronter. " Seule survivante de l'escouade d'élite Riot, décimée lors d'une mission en Patagonie, Nell Gallows est déterminée à découvrir qui a ordonné le massacre de ses camarades. Envoyée dans l'unité la plus redoutée des Forces Obscures, Malum, qui la soupçonne d'être à l'origine de la mort d'un des leurs, elle sait qu'elle entre en territoire ennemi. En route pour les rejoindre, Nell s'offre une aventure sans lendemain avec un inconnu sombre et magnétique. Au matin, la vérité se dévoile : cet homme est Bones, son nouveau supérieur, le soldat qu'elle craignait le plus. Cruel, consumé par la haine qu'il lui porte, il la veut loin de son équipe. Mais quand leur mission dérape, Nell prend la décision la plus insensée qui soit : elle reste avec le diable, et les secrets qu'il cache. Dans un monde où la loyauté est un luxe, ils découvrent qu'ils n'ont plus foi en rien... sauf en l'autre.