Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Là où l'amour éclaire l'ombre

Mathias Harvengt

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand son fils Noé reçoit un diagnostic d'autisme, un père croit d'abord entrer dans un tunnel fait d'inquiétudes, d'incompréhension et de solitude. Puis, jour après jour, il apprend à regarder autrement : au-delà des mots qui manquent, des nuits sans sommeil, des crises et des silences. Il découvre une autre façon d'aimer, plus exigeante, plus humble... et infiniment plus forte. Noé ne rentre pas dans les cases. Il invente son propre chemin, et avec lui, toute une famille réapprend à vivre : à célébrer les victoires invisibles, à tenir bon quand tout vacille, à apercevoir la beauté là où le monde ne voit que la différence. A la fois intime, vrai et profondément humain, ce récit ouvre une fenêtre sur l'autisme sans clichés et rappelle une chose essentielle : l'amour, la patience et l'acceptation peuvent transformer l'épreuve en force, et la peur en espérance.

Par Mathias Harvengt
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Mathias Harvengt

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Là où l'amour éclaire l'ombre par Mathias Harvengt

Commenter ce livre

 

Là où l'amour éclaire l'ombre

Mathias Harvengt

Paru le 06/07/2026

188 pages

Le Lys Bleu

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043704369
9791043704369
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.