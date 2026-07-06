Là où l'amour éclaire l'ombre

Quand son fils Noé reçoit un diagnostic d'autisme, un père croit d'abord entrer dans un tunnel fait d'inquiétudes, d'incompréhension et de solitude. Puis, jour après jour, il apprend à regarder autrement : au-delà des mots qui manquent, des nuits sans sommeil, des crises et des silences. Il découvre une autre façon d'aimer, plus exigeante, plus humble... et infiniment plus forte. Noé ne rentre pas dans les cases. Il invente son propre chemin, et avec lui, toute une famille réapprend à vivre : à célébrer les victoires invisibles, à tenir bon quand tout vacille, à apercevoir la beauté là où le monde ne voit que la différence. A la fois intime, vrai et profondément humain, ce récit ouvre une fenêtre sur l'autisme sans clichés et rappelle une chose essentielle : l'amour, la patience et l'acceptation peuvent transformer l'épreuve en force, et la peur en espérance.