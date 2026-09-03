Droit du travail, droit vivant

"Connaître, mais surtout comprendre le droit du travail d'aujourd'hui" Savoir comment fonctionne la période d'essai ou une clause de mobilité, si l'on peut être sanctionné pour avoir refusé de revenir au bureau, ou suite à des dérapages un samedi soir sur TikTok, à quelles conditions l'entreprise peut licencier en cas de diffi cultés économiques ou quels sont les avantages et inconvénients d'une rupture conventionnelle : voilà des questions auxquelles tout salarié et tout employeur devraient pouvoir répondre. Délibérément accessible au non-spécialiste, cet ouvrage veut faire connaître, mais surtout comprendre de l'intérieur cette matière passionnante qu'est le droit du travail d'aujourd'hui. Consacré à la relation individuelle (embauche, exécution, ruptures) puis aux rapports collectifs de travail (du comité social et économique aux confl its collectifs), cet ouvrage a bien sûr intégré les derniers textes légaux et les évolutions majeures du Code du travail. Si en 2024-2025, les lois du travail se sont faites rares en raison de la paralysie parlementaire, les évolutions jurisprudentielles sont notoires : clause de non-concurrence (Cass. soc. , 29 avr. 2025), prise en charge des frais d'appartement liés au télétravail (Cass. soc. , 15 mars 2025), forfait-jours (Cass. soc. , 2 avr. 2025), vidéosurveillance (Cass. soc. , 21 mai 2025), rupture amoureuse et rupture du contrat (Cass. soc. , 4 juin 2025), harcèlement moral institutionnel pour les dirigeants (Cass. crim. , 25 janv. 2025), rupture conventionnelle homologuée (CE, 16 mai 2025), démission abandon de poste (CE, 18 déc. 2024), rôle du CSE en cas de licenciements économiques... Dans un style vivant et avec de multiples exemples concrets, l'auteur invite à suivre la vie professionnelle d'un salarié. Questionnaires d'auto-évaluation et mini-cas pratiques permettent au lecteur de faire régulièrement le point.