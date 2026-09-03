Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Droit du travail, droit vivant

Jean-Emmanuel Ray

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Connaître, mais surtout comprendre le droit du travail d'aujourd'hui" Savoir comment fonctionne la période d'essai ou une clause de mobilité, si l'on peut être sanctionné pour avoir refusé de revenir au bureau, ou suite à des dérapages un samedi soir sur TikTok, à quelles conditions l'entreprise peut licencier en cas de diffi cultés économiques ou quels sont les avantages et inconvénients d'une rupture conventionnelle : voilà des questions auxquelles tout salarié et tout employeur devraient pouvoir répondre. Délibérément accessible au non-spécialiste, cet ouvrage veut faire connaître, mais surtout comprendre de l'intérieur cette matière passionnante qu'est le droit du travail d'aujourd'hui. Consacré à la relation individuelle (embauche, exécution, ruptures) puis aux rapports collectifs de travail (du comité social et économique aux confl its collectifs), cet ouvrage a bien sûr intégré les derniers textes légaux et les évolutions majeures du Code du travail. Si en 2024-2025, les lois du travail se sont faites rares en raison de la paralysie parlementaire, les évolutions jurisprudentielles sont notoires : clause de non-concurrence (Cass. soc. , 29 avr. 2025), prise en charge des frais d'appartement liés au télétravail (Cass. soc. , 15 mars 2025), forfait-jours (Cass. soc. , 2 avr. 2025), vidéosurveillance (Cass. soc. , 21 mai 2025), rupture amoureuse et rupture du contrat (Cass. soc. , 4 juin 2025), harcèlement moral institutionnel pour les dirigeants (Cass. crim. , 25 janv. 2025), rupture conventionnelle homologuée (CE, 16 mai 2025), démission abandon de poste (CE, 18 déc. 2024), rôle du CSE en cas de licenciements économiques... Dans un style vivant et avec de multiples exemples concrets, l'auteur invite à suivre la vie professionnelle d'un salarié. Questionnaires d'auto-évaluation et mini-cas pratiques permettent au lecteur de faire régulièrement le point.

Par Jean-Emmanuel Ray
Chez Lamy liaisons

|

Auteur

Jean-Emmanuel Ray

Editeur

Lamy liaisons

Genre

Droit du travail et de l'emplo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit du travail, droit vivant par Jean-Emmanuel Ray

Commenter ce livre

 

Droit du travail, droit vivant

Jean-Emmanuel Ray

Paru le 03/09/2026

791 pages

Lamy liaisons

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385361822
9782385361822
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire Meilleures ventes : le marché décroche, McFadden tient bon Rentrée littéraire : les 10 coups de coeur de France Inter
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.