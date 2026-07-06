Enfant du silence est un cri étouffé, une confession à vif où la poésie se fait miroir des blessures de l'âme. A travers des vers empreints de mélancolie, l'auteur arpente les sentiers de la solitude et des silences lourds, cherchant dans l'encre une issue à ses démons intimes. Chaque poème est une cicatrice, une lutte entre l'ombre du passé et l'espoir ténu d'une renaissance. La plume, à la fois arme et baume, révèle une quête désespérée de lumière dans les recoins les plus sombres de l'existence. Bien plus qu'une oeuvre, ce recueil est une main tendue vers ceux qui, eux aussi, portent leurs fantômes en silence.