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Les Plus Beaux Road Trips Maroc

Planet Lonely, Salomé Lelou, Mathis Crepieux

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Pour voyager à l'écart des grands axes Un guide Lonely Planet pour partir sur les routes d'une des destinations les plus populaires pour les voyageurs français Des auteurs français qui ont passé des mois au volant de leur véhicule aménagé et pour lesquels les routes (et les pistes) marocaines n'ont plus de secrets Un livre tout en couleurs, détaillant une trentaine de trajets et les temps fort de chacun : paysages côtiers, montagnes, dunes, villes riches en patrimoine, marchés... Des itinéraires à combiner pour préparer son voyage au Maroc : les destinations surfs, les villes impériales, Marrakech et l'Atlas, les portes du désert... Tous les renseignements utiles et les astuces pour conduire au Maroc, desination où l'asphalte laisse régulièrement place à des pistes.

Par Planet Lonely, Salomé Lelou, Mathis Crepieux
Chez Lonely Planet

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Auteur

Planet Lonely, Salomé Lelou, Mathis Crepieux

Editeur

Lonely Planet

Genre

Maroc

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Les Plus Beaux Road Trips Maroc

Planet Lonely, Salomé Lelou, Mathis Crepieux

Paru le 03/09/2026

240 pages

Lonely Planet

20,00 €

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