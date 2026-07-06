Néo genesis voyage dans un monde où les espèces préhistoriques renaissent. Le professeur Eric Gulène et son équipe de chercheurs explorent l'évolution accélérée de ces créatures. Au fil de leurs découvertes, ils identifient trois nouvelles sous-espèces qui bouleversent les lois fondamentales de la science. Mais certains changements semblent trop rapides, trop parfaits pour être naturels. Alors que les tensions mondiales montent, l'équipe prend conscience que la Terre est en train de se transformer sous leurs yeux. Leur quête pour résoudre ces énigmes pourrait bien redéfinir à la fois notre vie et notre place dans le monde. Un thriller scientifique où le mystère, la science et l'humanité se croisent dans un avenir incertain.