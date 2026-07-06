Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Néo Genesis

Mohammed Latif

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Néo genesis voyage dans un monde où les espèces préhistoriques renaissent. Le professeur Eric Gulène et son équipe de chercheurs explorent l'évolution accélérée de ces créatures. Au fil de leurs découvertes, ils identifient trois nouvelles sous-espèces qui bouleversent les lois fondamentales de la science. Mais certains changements semblent trop rapides, trop parfaits pour être naturels. Alors que les tensions mondiales montent, l'équipe prend conscience que la Terre est en train de se transformer sous leurs yeux. Leur quête pour résoudre ces énigmes pourrait bien redéfinir à la fois notre vie et notre place dans le monde. Un thriller scientifique où le mystère, la science et l'humanité se croisent dans un avenir incertain.

Par Mohammed Latif
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Mohammed Latif

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Science-fiction

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Néo Genesis par Mohammed Latif

Commenter ce livre

 

Néo Genesis

Mohammed Latif

Paru le 06/07/2026

68 pages

Le Lys Bleu

11,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791043702167
9791043702167
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.