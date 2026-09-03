Le jour où j'ai compris l'empathie

La collection "Mes émotions à lire" s'agrandit ! Les émotions peuvent être vécues comme de vraies montagnes russes chez les enfants qui sont en plein apprentissage de ce qu'ils ressentent et ne savent pas toujours comment se comporter face à ces sentiments qui les traversent. L'empathie, inscrite aux programmes des écoles depuis ces dernières années, apprend aux enfants à comprendre et respecter les émotions des autres, à aider et partager, et à développer des relations plus harmonieuses dès le plus jeune âge. Lorsqu'un nouvel élève venu de Neptune, Yuni, rejoint sa classe, Eloïse, d'habitude moqueuse et peu attentive aux autres, découvre peu à peu l'empathie. Grâce à la gentillesse et à la bienveillance de Yuni, elle apprend à se mettre à la place des autres, à partager, à aider et à reconnaître les émotions, transformant sa façon de se comporter avec ses camarades et sa famille.