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L'affaire Espierra

Christian Baret

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Thomas, héritier de la fortune Espierra bâtie sur le pétrole et la Bourse, est traqué par les polices du monde entier. Ecarté du contrôle du groupe par son frère Victor et sa soeur Gêna, il trouve refuge chez Jeffrey MacDougals, un riche Anglais propriétaire de célèbres distilleries de whisky et passionné de courses hippiques. Ensemble, ils lutteront contre les complots de Gêna et Victor, désormais alliés à des trafiquants de drogue. De la France à la Colombie, en passant par le Royaume-Uni et l'Espagne, ce business-thriller captivant nous plonge dans un tourbillon de pouvoir, de trahisons et de manipulations, où famille et ennemis se mêlent dans une bataille sans merci.

Par Christian Baret
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Christian Baret

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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L'affaire Espierra

Christian Baret

Paru le 06/07/2026

224 pages

Le Lys Bleu

21,50 €

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