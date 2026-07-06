A contre-jour

Léa, 17 ans, traque la lumière derrière son objectif. Lucas, 17 ans, la fait vibrer sur scène. Quand leurs regards se croisent dans la salle de théâtre du lycée, tout s'embrase : un amour brut, évident, impossible à ignorer. Lui, toujours en représentation, apprend à tomber le masque. Elle, qui se contentait d'observer la vie, accepte enfin d'y entrer. Mais le compte à rebours est lancé : en septembre, Lucas partira au Cours Florent à Paris, Léa restera à Toulouse, aux Beaux-Arts. Cinq cents kilomètres pour séparer deux coeurs qui viennent à peine de se trouver. Alors, ils décident de vivre chaque seconde comme une dernière. Car certains amours, même voués à s'éteindre, éclairent une vie entière. Parce qu'aimer à contre-jour, c'est accepter de se brûler.