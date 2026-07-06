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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

A contre-jour

Johan Gadefaix

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Léa, 17 ans, traque la lumière derrière son objectif. Lucas, 17 ans, la fait vibrer sur scène. Quand leurs regards se croisent dans la salle de théâtre du lycée, tout s'embrase : un amour brut, évident, impossible à ignorer. Lui, toujours en représentation, apprend à tomber le masque. Elle, qui se contentait d'observer la vie, accepte enfin d'y entrer. Mais le compte à rebours est lancé : en septembre, Lucas partira au Cours Florent à Paris, Léa restera à Toulouse, aux Beaux-Arts. Cinq cents kilomètres pour séparer deux coeurs qui viennent à peine de se trouver. Alors, ils décident de vivre chaque seconde comme une dernière. Car certains amours, même voués à s'éteindre, éclairent une vie entière. Parce qu'aimer à contre-jour, c'est accepter de se brûler.

Par Johan Gadefaix
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Johan Gadefaix

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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A contre-jour

Johan Gadefaix

Paru le 06/07/2026

196 pages

Le Lys Bleu

20,00 €

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Scannez le code barre 9791042298722
9791042298722
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