Le coeur désire toujours l'inaccessible... Devoir, honneur et sacrifice. Consacrer ma vie à ces valeurs, pour ma famille et mon pays, me laisse peu de temps pour moi. Voilà pourquoi je m'accorde une relation sans lendemain avec un bel inconnu, quelques jours à peine avant de m'envoler à l'autre bout de la planète. Mais cette soirée se transforme en une semaine et une connexion se crée au pire moment qui soit. Aucun de nous ne veut y mettre un terme. Mais si, au début, garder le contact se révèle facile, au fil du temps, les souvenirs s'effacent et le silence devient roi. Je ne m'attendais pas à le voir refaire surface dans ma vie, désormais au bras d'une autre. Encore moins à ce que notre désir se ravive, implacable et lancinant. Nous devrions l'étouffer, garder nos distances. Nous en sommes incapables. Te vouloir encore est un standalone. Il contient une romance interdite, un soldat en quête d'une seconde chance et une tension absolument irrésistible.