Sous pression vous emmène au coeur d'un campus où les façades se fissurent rapidement. Ava Monroe, capitaine des cheerleaders, incarne la force et la brillance - jusqu'à ce qu'une ombre commence à la suivre. Des messages anonymes. Une capuche dans les reflets. Une corde rouge qui se resserre chaque jour davantage. En face, Liam Carter, nouveau quarterback au calme perturbant, dissimule ses propres blessures. Entre eux, une attirance naît, à la frontière de la peur, dans cet équilibre fragile où la confiance devient un danger. Dans un décor universitaire, entre rivalités sportives et secrets enfouis, cet ouvrage tisse tension psychologique, romance intense et vertige du contrôle perdu. Jusqu'où peut-on maintenir l'équilibre avant qu'il ne se brise ?