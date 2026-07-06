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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Sous pression

Heidi W.

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Sous pression vous emmène au coeur d'un campus où les façades se fissurent rapidement. Ava Monroe, capitaine des cheerleaders, incarne la force et la brillance - jusqu'à ce qu'une ombre commence à la suivre. Des messages anonymes. Une capuche dans les reflets. Une corde rouge qui se resserre chaque jour davantage. En face, Liam Carter, nouveau quarterback au calme perturbant, dissimule ses propres blessures. Entre eux, une attirance naît, à la frontière de la peur, dans cet équilibre fragile où la confiance devient un danger. Dans un décor universitaire, entre rivalités sportives et secrets enfouis, cet ouvrage tisse tension psychologique, romance intense et vertige du contrôle perdu. Jusqu'où peut-on maintenir l'équilibre avant qu'il ne se brise ?

Par Heidi W.
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Heidi W.

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Suspense romantique

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Sous pression

Heidi W.

Paru le 06/07/2026

276 pages

Le Lys Bleu

23,40 €

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