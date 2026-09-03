Les cro-crocs magnons et la fameuse recette du bouillon d'os

Steak de mammouth ou pissenlits poireaux ? Il y a bien longtemps, aux temps préhistoriques, une tribu de Cro-Magnons vivait au creux d'une vallée, au bord d'une rivière. Des chasseurs et des paysans. Entre les mangeurs de viande et ceux de légumes, l'ambiance était électrique. A tel point que l'on décida de les séparer de chaque côté de la rivière. Chacun sa rive ! Les années passèrent ainsi et cela n'empêchait pas les insultes de fuser d'un côté à l'autre de la rivière... Les deux clans continuaient de se détester. Jusqu'au jour où Mina, petite chasseuse, par l'odeur de la brioche alléchée, décida d'aller chiper de la brioche dans le camp adverse. Poursuivie par Marthe, un poireau à la main, la petite détacha trop vite son radeau qui s'éloigna sans elle... Elle sauta à l'eau, mais ne savait pas nager. Marthe ne savait pas nager non plus, mais tenta d'aider la petite, en vain... C'est donc Peggy, l'enemie jurée de Marthe qui ramena les deux aventurières sur la rive. Depuis ce jour, les deux clans furent réconciliés. Il fut décidé que tout le monde apprendrait à nager et que Mina pourrait cuisiner avec Marthe. C'est ainsi que par mégarde Mina fit tomber un os dans le bouillon de Marthe... Tout le monde trouva la recette fameuse ! On l'appela le bouillon d'os. La dégustation tous ensemble rapprochait les camps. La paix était revenue, mais jusqu'à quand ?