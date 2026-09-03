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PUBG Battlegrounds - 100 T03

Eun Hyeong

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Première adaptation en webtoon du célèbre jeu Player Unknown's Battlegrounds . Un homme des renseignements participe, avec 99 condamnés à mort, au PUBG pour retrouver un député disparu ! Si Ho Yeong, agent de la sécurité intérieure, a braqué une banque en plein milieu de Busan et massacré sans pitié des innocents, c'est justement pour être condamné à la sentence la plus lourde afin d'infiltrer un jeu illégal de survie, le "Battleground". Une fois dans le jeu, il devra effectuer une mission de sauvetage... mais en sera-t-il capable ?

Par Eun Hyeong
Chez Kbooks

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Auteur

Eun Hyeong

Editeur

Kbooks

Genre

Seinen/Homme

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DOSSIER - 10 autrices racontent leur première fois...

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PUBG Battlegrounds - 100 T03

Eun Hyeong trad. Joonggun An

Paru le 03/09/2026

256 pages

Kbooks

14,95 €

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Scannez le code barre 9782382883488
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