PUBG Battlegrounds - 100 T03

Première adaptation en webtoon du célèbre jeu Player Unknown's Battlegrounds . Un homme des renseignements participe, avec 99 condamnés à mort, au PUBG pour retrouver un député disparu ! Si Ho Yeong, agent de la sécurité intérieure, a braqué une banque en plein milieu de Busan et massacré sans pitié des innocents, c'est justement pour être condamné à la sentence la plus lourde afin d'infiltrer un jeu illégal de survie, le "Battleground". Une fois dans le jeu, il devra effectuer une mission de sauvetage... mais en sera-t-il capable ?