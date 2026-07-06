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Les saisons de Fourvière

Vincent Brunot, Laurence Liban

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Ils s'appellent Diego, Jocelyne, Eric ou Gudrun. Ils sont bénévoles, chapelains, libraires, musiciens ou simples visiteurs. Croyants ou non, de Lyon ou d'ailleurs, pèlerins de toujours ou curieux d'un jour. Ensemble, ils font vivre Fourvière, l'immanquable basilique lyonnaise, et c'est leur parole que ce livre vous tend. Une mosaïque de visages et de voix, recueillie au fil des saisons, dans les recoins de la basilique comme sur l'esplanade balayée par le vent. Des portraits, des témoignages, des petits miracles du quotidien - tout ce qui fait de Fourvière un lieu vivant, chaleureux et toujours en mouvement.

Par Vincent Brunot, Laurence Liban
Chez Editions Libel

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Auteur

Vincent Brunot, Laurence Liban

Editeur

Editions Libel

Genre

Histoire des religions

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Les saisons de Fourvière

Vincent Brunot, Laurence Liban

Paru le 24/06/2026

184 pages

Editions Libel

20,00 €

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