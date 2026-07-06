Les saisons de Fourvière

Ils s'appellent Diego, Jocelyne, Eric ou Gudrun. Ils sont bénévoles, chapelains, libraires, musiciens ou simples visiteurs. Croyants ou non, de Lyon ou d'ailleurs, pèlerins de toujours ou curieux d'un jour. Ensemble, ils font vivre Fourvière, l'immanquable basilique lyonnaise, et c'est leur parole que ce livre vous tend. Une mosaïque de visages et de voix, recueillie au fil des saisons, dans les recoins de la basilique comme sur l'esplanade balayée par le vent. Des portraits, des témoignages, des petits miracles du quotidien - tout ce qui fait de Fourvière un lieu vivant, chaleureux et toujours en mouvement.