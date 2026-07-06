Le retour du menteur est une comédie dramatique en alexandrins qui prolonge les aventures de Dorante, célèbre personnage créé par Pierre Corneille dans Le Menteur et La Suite du Menteur. Fidèle à l'élégance de la forme classique, l'oeuvre porte toutefois un regard résolument moderne. Entre amour, paternité, duel et jeux de société, le mensonge y déploie son ultime masque dans le Paris du XVIIe siècle. Universitaire passionné par les alexandrins, Abdelhamid Abidi professionnalise sa plume en 2022. Dramaturge, boxeur, juriste et mathématicien, il rêve d'une " nouvelle vague classique " dans la littérature française, une ambition qu'il incarne en n'écrivant qu'en vers.