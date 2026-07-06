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#Roman francophone

Le retour du menteur

Abdelhamid Abidi

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Le retour du menteur est une comédie dramatique en alexandrins qui prolonge les aventures de Dorante, célèbre personnage créé par Pierre Corneille dans Le Menteur et La Suite du Menteur. Fidèle à l'élégance de la forme classique, l'oeuvre porte toutefois un regard résolument moderne. Entre amour, paternité, duel et jeux de société, le mensonge y déploie son ultime masque dans le Paris du XVIIe siècle. Universitaire passionné par les alexandrins, Abdelhamid Abidi professionnalise sa plume en 2022. Dramaturge, boxeur, juriste et mathématicien, il rêve d'une " nouvelle vague classique " dans la littérature française, une ambition qu'il incarne en n'écrivant qu'en vers.

Par Abdelhamid Abidi
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Abdelhamid Abidi

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Théâtre - Pièces

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Le retour du menteur

Abdelhamid Abidi

Paru le 06/07/2026

144 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

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