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Mes premières 24 heures Camions

Denys Ezquerra, Bruno Palmet, Anthony Mondoloni

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" Nous sommes les jumeaux Emma et Malo. Pour la première fois, nous assistons aux 24 Heures Camions. Jérémy, notre père, et Jennifer, notre tante, participent au championnat de France Camions, l'une des trois épreuves se déroulant sur le circuit Bugatti du Mans. Notre team les soutient à fond ! Vis avec nous ces deux jours palpitants de compétition spectaculaire et de fête ! " Une aventure ludique et dynamique aux côtés des jumeaux Emma et Malo qui nous plonge au coeur d'une équipe pendant la course.

Par Denys Ezquerra, Bruno Palmet, Anthony Mondoloni
Chez Libra Diffusio

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Auteur

Denys Ezquerra, Bruno Palmet, Anthony Mondoloni

Editeur

Libra Diffusio

Genre

Aventure

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Mes premières 24 heures Camions

Denys Ezquerra, Bruno Palmet, Anthony Mondoloni

Paru le 27/08/2026

48 pages

Libra Diffusio

16,00 €

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