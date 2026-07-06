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Terre-Matrice

Alphonse Benza Kongawi

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Et si la République démocratique du Congo n'était pas en marge du monde mais au coeur de son avenir ? Avec Terre-Matrice, Alphonse Benza Kongawi propose une lecture forte et originale du destin congolais. Loin des clichés qui réduisent le pays à ses crises, il montre que le Congo est un territoire central, au croisement des grandes dynamiques économiques, technologiques, écologiques et géopolitiques de notre temps. Des immenses richesses minières aux chaînes internationales du cobalt et du coltan, de l'héritage colonial aux rivalités contemporaines, jusqu'au rôle vital de la forêt du bassin du Congo dans l'équilibre climatique, cet ouvrage éclaire les liens profonds entre l'histoire congolaise et les enjeux planétaires du XXle siècle. Pourquoi un pays aussi stratégique demeure-t-il fragilisé par la pauvreté, les conflits et une souveraineté mise à l'épreuve ? A cette question essentielle, Terre-Matrice apporte une réflexion ambitieuse, appelant à repenser le Congo comme un acteur majeur de la société à venir. Alphonse Benza Kongawi est professeur, docteur en sciences politiques et spécialiste des enjeux de gouvernance des ressources, de sécurité environnementale et de développement durable. Directeur du Centre d'Etude sur la Sécurité Environnementale et le Développement Durable, il conjugue rigueur universitaire et expérience institutionnelle. Ancien parlementaire, il porte un regard éclairé sur les réalités diplomatiques, économiques et stratégiques de la République démocratique du Congo. Avec Terre-Matrice, il affirme une pensée engagée au service d'une réappropriation souveraine et pérenne des richesses du Congo.

Par Alphonse Benza Kongawi
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Alphonse Benza Kongawi

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Sciences politiques

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Terre-Matrice

Alphonse Benza Kongawi

Paru le 06/07/2026

192 pages

Le Lys Bleu

20,00 €

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