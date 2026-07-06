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Mdjinga kalele ntsi : le pouvoir de l'apprentissage

Elkabir Ben Ousseini

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Sous le badamier de Ntsabeni, un père confie à son fils Ibrah un adage appelé à façonner toute son existence : " Mdjinga kalele ntsi " - un ignorant ne pourra jamais élever une nation. Porté par cette parole fondatrice, le jeune garçon s'engage sur le chemin du savoir, quitte son village et nourrit l'ambition de revenir un jour servir les siens. Son parcours, fait d'apprentissage, d'exil, de désillusions et de persévérance, devient alors celui d'une conscience en éveil. A travers l'itinéraire d'Ibrah, le roman interroge avec force les tensions entre héritage et modernité, idéal et réalité, enracinement et responsabilité. Il met en lumière le pouvoir de l'éducation, la nécessité du dialogue entre les générations et l'importance des valeurs transmises dans la construction d'un avenir durable. Plus qu'un récit initiatique, cette oeuvre propose une méditation inspirante sur ce qui élève véritablement un peuple : la lucidité, le savoir et l'engagement de chacun. Elkabir Ben Ousseini, fils d'un infirmier autodidacte et originaire de Vouvouni Bamboo, en Grande Comore, incarne un modèle d'engagement intellectuel et d'action citoyenne. Fort d'une formation d'ingénieur financier, il exerce également en tant qu'enseignant, entrepreneur et acteur déterminé dons les domaines de l'éducation et de l'émancipation des jeunes. En tant que fondateur de l'ONG Al-Aiane et de Zoou Consulting Agency, son parcours s'articule autour d'un même objectif : éveiller les consciences, développer les compétences et inspirer une jeunesse apte à porter, de manière durable, le progrès.

Par Elkabir Ben Ousseini
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Elkabir Ben Ousseini

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Mdjinga kalele ntsi : le pouvoir de l'apprentissage

Elkabir Ben Ousseini

Paru le 06/07/2026

396 pages

Le Lys Bleu

27,00 €

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9791044040497
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