Nos vérités invisibles

A Lyon, Claire, experte en infiltration, se fond dans les ombres pour dévoiler les secrets les plus sombres. Sa mission : prouver l'infidélité d'Adrien Delmas, pour le compte de sa femme, Julie. Mais face à ce brillant avocat, l'attraction est aussi soudaine que fatale. Tout bascule quand Julie disparaît mystérieusement. Un corps, des preuves accablantes, et Claire devient la coupable idéale. Manipulée et traquée, elle réalise trop tard qu'elle est un pion dans une machination bien plus complexe qu'elle ne l'imaginait. Dans ce thriller psychologique haletant, la vérité est un poison mortel. Jusqu'où iriez-vous pour découvrir la vôtre, si votre vie n'était qu'un décor pour le crime parfait ?