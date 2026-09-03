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Plaques sensibles

Nathalie Boulouch, Albane Brunel, Ronan Guinée

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Si la photographie a commencé à être présente sur les champs de bataille à partir du milieu du XIXe siècle à l'occasion, notamment, de la guerre de Crimée, c'est avec la Première Guerre mondiale qu'elle s'impose comme nouveau vecteur de l'information visuelle. Prenant le relai des peintres et dessinateurs qui avaient conservé l'apanage de la représentation des batailles, le médium endosse ainsi le rôle de média moderne pour rendre compte de la guerre industrielle. Son usage provoque un changement radical tant par le nombre d'images produites que parleur nature. L'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD), le Musée départemental Albert-Kahn et la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (MPP) possèdent un fond unique de photographies autochromes réalisées pendant la Première Guerre mondiale. A l'occasion du bicentenaire de la photographie, afin de valoriser cette collection d'autochromes sans équivalent et mettre en lumière le travail des auteurs de ces images souvent méconnues et d'une grande valeur documentaire aussi bien qu'esthétique, cet ouvrage réunit une sélection de photographies tirées des trois collections, accompagnée d'un essai historique et contextualisant de Nathalie Boulouch, et d'un texte plus scientifique, rédigé par Albane Brunel et Ronan Guinée portant sur le procédé même de l'autochrome, breveté en 1903 par les Frères Lumière.

Par Nathalie Boulouch, Albane Brunel, Ronan Guinée
Chez Lienart

|

Auteur

Nathalie Boulouch, Albane Brunel, Ronan Guinée

Editeur

Lienart

Genre

Première guerre mondiale

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Plaques sensibles

Nathalie Boulouch, Albane Brunel, Ronan Guinée

Paru le 10/09/2026

240 pages

Lienart

32,00 €

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