Mission spatiale Voyager nous entraîne dans une aventure hors du commun, commencée en 1977 avec le lancement de deux sondes vers l'inconnu. Au fil de leur périple vers Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elles semblent s'animer, dialoguer, s'émerveiller et dévoiler peu à peu les mystères du cosmos. Tandis que leur voyage se poursuit bien au-delà des limites du système solaire, une question demeure : que peuvent encore nous révéler ces exploratrices de l'extrême, perdues dans l'immensité de l'espace ?