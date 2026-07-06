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Mission spatiale Voyager

Georges Etienne

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Mission spatiale Voyager nous entraîne dans une aventure hors du commun, commencée en 1977 avec le lancement de deux sondes vers l'inconnu. Au fil de leur périple vers Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, elles semblent s'animer, dialoguer, s'émerveiller et dévoiler peu à peu les mystères du cosmos. Tandis que leur voyage se poursuit bien au-delà des limites du système solaire, une question demeure : que peuvent encore nous révéler ces exploratrices de l'extrême, perdues dans l'immensité de l'espace ?

Par Georges Etienne
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Georges Etienne

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Science-fiction

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Mission spatiale Voyager

Georges Etienne

Paru le 06/07/2026

88 pages

Le Lys Bleu

14,00 €

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Scannez le code barre 9791044038210
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