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ECOS - Chirurgie - Tome 2

Xxx

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Pensé pour répondre aux exigences croissantes des ECOS, ce second tome d'ECOS Chirurgie offre une immersion structurée et exigeante dans les principales spécialités chirurgicales, en plaçant le raisonnement clinique et la prise de décision au coeur de la réussite. Ce second tome d'ECOS Chirurgie approfondit et élargit le champ chirurgical à travers des spécialités ciblées. Il intègre : - Chirurgie endocrinienne - Chirurgie bariatrique et digestive - Chirurgie du rachis et l'orthopédie - Neurochirurgie - Chirurgie mammaire - Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique - Chirurgie thoracique - Chirurgie pédiatrique Chaque station suit une structure standardisée comprenant des consignes claires, une grille d'évaluation conforme aux attendus des ECOS, une correction détaillée et des rappels de connaissances essentiels. L'ouvrage met l'accent sur le raisonnement clinique, l'analyse des examens complémentaires et la hiérarchisation des décisions, tout en intégrant les spécificités propres à chaque discipline chirurgicale. Pensé comme un complément indispensable au premier tome, ECOS Chirurgie - Tome 2 permet à l'étudiant de consolider sa préparation et de sécuriser des points déterminants lors des stations chirurgicales les plus exigeantes des ECOS.

Par Xxx
Chez S. Editions

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Auteur

Xxx

Editeur

S. Editions

Genre

Spécialités médicales

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ECOS - Chirurgie - Tome 2

Xxx

Paru le 03/09/2026

304 pages

S. Editions

19,00 €

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