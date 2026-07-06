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Mon chemin vers la lumière et pour tenir debout

Stéphanie Lefevre

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Au détour d'un itinéraire marqué par le silence se dessine la trajectoire d'une âme en quête de lumière, engagée dans un voyage tumultueux où chaque étape devient une lutte contre l'ombre. Tandis que les chutes se succèdent, une flamme refuse obstinément de s'éteindre au plus profond du gouffre, transformant l'existence en une toile complexe où courage et reconstruction s'entrelacent pour briser l'isolement des combats intérieurs. Plus qu'un simple récit, cette odyssée révèle la force insoupçonnée de la résilience, offrant la certitude que, même au coeur de l'épreuve, le chemin vers la renaissance demeure possible.

Par Stéphanie Lefevre
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Stéphanie Lefevre

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Réussite personnelle

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Mon chemin vers la lumière et pour tenir debout

Stéphanie Lefevre

Paru le 06/07/2026

56 pages

Le Lys Bleu

10,50 €

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Scannez le code barre 9791044037886
9791044037886
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