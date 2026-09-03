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Décodez votre esprit

Oz Pearlman

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Identifiez et libérez-vous de vos blocages mentaux grâce aux conseils et astuces d'un des plus grands mentalistes ! S'appuyant sur plus de trente ans d'expérience comme mentaliste professionnel et conférencier, Oz Pearlman révèle les techniques et les habitudes qui lui ont permis de bâtir une carrière hors du commun et partage les méthodes ingénieuses qui se cachent derrière son savoir-faire pour vous apprendre à libérer tout votre potentiel. Vous gagnerez en confiance, affinerez votre mémoire, établirez des liens plus authentiques avec les autres et éliminerez vos peurs, tout cela grâce à des stratégies simples et faciles à maîtriser qui s'apprennent en quelques minutes et vous serviront toute votre vie. Grâce à des conseils pratiques et des techniques accessibles à tous, vous apprendrez à : - Maîtriser l'art de l'influence pour mieux comprendre les autres, gagner leur confiance et orienter leurs réactions. - Aiguiser votre intelligence cognitive et émotionnelle. - Surmonter la peur du rejet, la tendance à la procrastination et le doute de soi. - Perfectionner vos capacités en psychologie et en persuasion. Une fois ces outils intégrés, vous transformerez vos blocages en leviers de réussite et développerez des compétences qui auront un impact durable sur votre vie personnelle comme professionnelle.

Par Oz Pearlman
Chez Editions Diateino

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Auteur

Oz Pearlman

Editeur

Editions Diateino

Genre

Réussite personnelle

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Décodez votre esprit

Oz Pearlman

Paru le 03/09/2026

300 pages

Editions Diateino

22,00 €

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