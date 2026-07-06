Le printemps oublié ravive, avec intensité, le visage d'une jeunesse française emportée par les secousses d'un temps décisif. A travers une mémoire personnelle traversée d'élans, de fractures, d'engagements et de désillusions, il revisite la révolution de Mai 68, loin des lectures convenues, pour en dévoiler les tensions souterraines et les passions collectives. Entre confidence, réflexion historique et regard critique, le présent ouvrage offre une perspective singulière d'un moment charnière, propre à intriguer, émouvoir et retenir d'emblée l'attention du lecteur.