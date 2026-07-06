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#Roman francophone

Le printemps oublié

Stan Georges

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Le printemps oublié ravive, avec intensité, le visage d'une jeunesse française emportée par les secousses d'un temps décisif. A travers une mémoire personnelle traversée d'élans, de fractures, d'engagements et de désillusions, il revisite la révolution de Mai 68, loin des lectures convenues, pour en dévoiler les tensions souterraines et les passions collectives. Entre confidence, réflexion historique et regard critique, le présent ouvrage offre une perspective singulière d'un moment charnière, propre à intriguer, émouvoir et retenir d'emblée l'attention du lecteur.

Par Stan Georges
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Stan Georges

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

XXe siècle

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Le printemps oublié

Stan Georges

Paru le 06/07/2026

56 pages

Le Lys Bleu

10,50 €

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Scannez le code barre 9791044037404
9791044037404
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