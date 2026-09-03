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Mon carnet de céramiste

Monika Kupczak

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Un compagnon pratique et inspirant pour tous les céramistes Véritable compagnon de votre quotidien créatif, ce carnet vous offre l'espace et les ressources nécessaires pour développer votre activité dans le domaine de la céramique. Pensé par une professionnelle aguerrie, qui dirige son propre atelier, l'ouvrage vous propose de partir à la rencontre de votre identité créative, pour mieux enrichir votre pratique. En identifiant la vision que vous portez à travers votre parcours et en vous confrontant à des questions techniques et pratiques, vous gagnerez en clarté et en organisation. Ainsi, vous aurez toutes les clés en main pour planifier une année de création, expérimenter de nouvelles cuissons et des émaillages inédits, mais aussi commercialiser votre travail et le faire connaître. Illustré de photographies inspirantes et truffé de conseils astucieux, ce carnet vous offre également de nombreux espaces à compléter, pour mieux trouver votre voie dans le chemin de la création artisanale.

Par Monika Kupczak
Chez Editions Pyramyd

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Auteur

Monika Kupczak

Editeur

Editions Pyramyd

Genre

Faïence, porcelaine, terre cui

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Mon carnet de céramiste

Monika Kupczak

Paru le 03/09/2026

Editions Pyramyd

18,90 €

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