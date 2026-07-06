Le 16 avril 2022, ce qui devait être un simple appel à l'aide bascule dans l'irréparable. Devant sa fille, un gendarme profère des menaces. En un instant, la vie de Madame Prey s'écroule. Commence alors un long parcours judiciaire : procédures qui s'enlisent, tensions familiales et sentiment d'abandon. Ohr - The light - Une tranche de vie retrace avec précision les conséquences administratives, matérielles et psychologiques d'une affaire aux zones d'ombre troublantes. Page après page, il reconstitue les faits et met en lumière les mécanismes d'abus et de manipulation qui s'y dessinent. Le témoignage d'une truthseeker déterminée à faire entendre sa voix et à poursuivre la recherche de vérité malgré les obstacles.