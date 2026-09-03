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Forêt enchantée

Anna Florsdefum

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32 coloriages dans l'univers de la forêt enchantée, réutilisables à l'infini ! Ce superbe livre de 32 coloriages effaçables t'invite à explorer une magnifique forêt enchantée peuplée de lapins, d'écureuils, de hérissons mais aussi de lutins et de sorcières ! Le concept est simple : il suffit de colorier les pages avec des feutres à eau puis d'effacer les couleurs avec un chiffon humide pour recommencer à l'infini ! Un livre de 32 magnifiques coloriages effaçables à l'infini, pour passer un moment calme et relaxant.

Par Anna Florsdefum
Chez Editions Gründ

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Auteur

Anna Florsdefum

Editeur

Editions Gründ

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Forêt enchantée

Anna Florsdefum

Paru le 01/10/2026

32 pages

Editions Gründ

6,95 €

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Scannez le code barre 9782324039317
9782324039317
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