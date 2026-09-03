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Le calcul de doses sans erreur - IFSI

Nadège Contejean, Fabien Leconte, Anthony Vallat

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Le manuel "tout-en-un" pour réussir ses calculs de doses à coup sûr Le calcul de doses est au coeur des UE B. 3 et B. 4 du nouveau référentiel des études infirmières 2026. Parce qu'il engage directement la responsabilité de l'infirmière et la sécurité des patients, il exige rigueur et entraînement. Il est donc indispensable de maîtriser les opérations mathématiques pour réaliser des calculs fiables et prévenir les erreurs. Cette nouvelle édition accompagne les étudiants infirmiers dans l'acquisition des méthodes indispensables grâce à une approche "clé-en-main" mêlant théorie, exemples concrets et exercices d'entraînement : - Une partie de cours, riche en exemples, nécessaire à la compréhension avec les notions fondamentales en mathématiques, conversions, pourcentages et proportionnalité ; les méthodes de calcul ; les conseils pratiques sur le matériel (perfusion, pousse-seringue électrique, pompe volumétrique) et les situations de soins les plus fréquentes. - Trois parcours d'entraînements créés avec des niveaux de difficulté croissante. Les corrigés de chaque question sont détaillés et commentés pour décortiquer les calculs et identifier les erreurs typiques - Des mises en situation professionnelles pour faire le lien avec la pratique via des exercices concrets de calculs de doses et de débit et des situations cliniques. OFFERT ! 4 vidéos explicatives par des formateurs en IFSI.

Par Nadège Contejean, Fabien Leconte, Anthony Vallat
Chez Vuibert

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Auteur

Nadège Contejean, Fabien Leconte, Anthony Vallat

Editeur

Vuibert

Genre

Professions médico-sociales

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Le calcul de doses sans erreur - IFSI

Nadège Contejean, Fabien Leconte, Anthony Vallat

Paru le 03/09/2026

264 pages

Vuibert

16,90 €

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