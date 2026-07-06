Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

L'écueil du silence

Alain Zerbib

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'auteur dévoile, dans L'écueil du silence, une série de poèmes qui explorent les complexités de la vie et des sentiments affectueux. A travers des mots empreints de profondeur et de délicatesse, le poète nous invite à réfléchir sur les nuances de l'amour, ses blessures et ses épanouissements. Chaque texte, à la fois intime et universel, fait écho à des émotions brutes, des moments de passion aux silences lourds de sens, offrant au lecteur une plongée dans un monde de sensibilité et de vérité. Alain Zerbib consacre son temps libre à l'écriture, où il explore sa passion pour les mots et les récits.

Par Alain Zerbib
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Alain Zerbib

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'écueil du silence par Alain Zerbib

Commenter ce livre

 

L'écueil du silence

Alain Zerbib

Paru le 06/07/2026

132 pages

Le Lys Bleu

15,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791044031259
9791044031259
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse Patricia Martin, voix historique de France Inter, quitte l’antenne Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.