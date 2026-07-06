L'auteur dévoile, dans L'écueil du silence, une série de poèmes qui explorent les complexités de la vie et des sentiments affectueux. A travers des mots empreints de profondeur et de délicatesse, le poète nous invite à réfléchir sur les nuances de l'amour, ses blessures et ses épanouissements. Chaque texte, à la fois intime et universel, fait écho à des émotions brutes, des moments de passion aux silences lourds de sens, offrant au lecteur une plongée dans un monde de sensibilité et de vérité. Alain Zerbib consacre son temps libre à l'écriture, où il explore sa passion pour les mots et les récits.