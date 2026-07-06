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#Roman francophone

Kpedjo

Yves Yao

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Kpedjo, un village d'Afrique, est secoué par une lutte de pouvoir impitoyable qui oppose les membres d'une même famille. Djaha, le fondateur respecté de la communauté, a laissé un héritage de paix et de prospérité, mais à sa mort, ses trois enfants, chacun avec des ambitions et des idéaux différents, se retrouvent au coeur d'une querelle dévastatrice. Henkobed, le premier-né, est désigné successeur, mais son frère Koulogba, avide d'autorité, prépare un coup d'Etat pour renverser son aîné. La lutte dégénère en violence, plongeant Kpedjo dans une période de terreur. Alors que la guerre pour le pouvoir fait rage, une question demeure : qui pourra restaurer la sérénité et l'harmonie dans ce village déchiré ?

Par Yves Yao
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Yves Yao

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

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Kpedjo

Yves Yao

Paru le 06/07/2026

56 pages

Le Lys Bleu

10,50 €

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Scannez le code barre 9791044030832
9791044030832
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