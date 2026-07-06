Kpedjo, un village d'Afrique, est secoué par une lutte de pouvoir impitoyable qui oppose les membres d'une même famille. Djaha, le fondateur respecté de la communauté, a laissé un héritage de paix et de prospérité, mais à sa mort, ses trois enfants, chacun avec des ambitions et des idéaux différents, se retrouvent au coeur d'une querelle dévastatrice. Henkobed, le premier-né, est désigné successeur, mais son frère Koulogba, avide d'autorité, prépare un coup d'Etat pour renverser son aîné. La lutte dégénère en violence, plongeant Kpedjo dans une période de terreur. Alors que la guerre pour le pouvoir fait rage, une question demeure : qui pourra restaurer la sérénité et l'harmonie dans ce village déchiré ?