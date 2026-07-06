Une femme vendue

Le 11 novembre 2017, en fuyant la guerre dans le nord-ouest du Cameroun, Sylvie O. Man est brutalement séparée de son mari et de ses trois enfants durant une traversée chaotique vers le Nigeria. Propulsée, seule, dans une pirogue, elle perd tout en une nuit : sa famille, ses repères, sa sécurité. Recueillie dans un village frontalier, elle croit trouver de l'aide. Mais commence alors un calvaire inimaginable. Sans ressources, livrée à des inconnus, elle découvre qu'elle a été vendue. Du Nigeria à Tamanrasset, jusqu'en Libye, elle connaît l'errance, l'exploitation et la peur, affrontant les pires épreuves. Après quatre longues années de séparation, elle retrouve enfin les siens. Aujourd'hui installée en France depuis avril 2024, elle reconstruit sa vie, portée par l'espoir de réunir bientôt toute sa famille. Un témoignage bouleversant de survie, de courage et d'amour, plus fort que la guerre et l'exil.