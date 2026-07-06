A la suite de l'assassinat de Dodos, prophète d'une révolution écologique désormais au pouvoir, son fils refuse d'accepter que les coupables échappent à la justice. Tandis que sa mère incarne la victoire des idées, Dodos Junior s'engage dans une lutte plus sombre, visant les puissances occultes qui tirent les ficelles du monde. Entre traque, révélations et affrontements, Peine perdue - Tome Il tisse un thriller politique haletant qui questionne la frontière entre justice et vengeance, et le prix à payer pour que le changement devienne réel.