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Peine perdue

Christel Bayonne

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A la suite de l'assassinat de Dodos, prophète d'une révolution écologique désormais au pouvoir, son fils refuse d'accepter que les coupables échappent à la justice. Tandis que sa mère incarne la victoire des idées, Dodos Junior s'engage dans une lutte plus sombre, visant les puissances occultes qui tirent les ficelles du monde. Entre traque, révélations et affrontements, Peine perdue - Tome Il tisse un thriller politique haletant qui questionne la frontière entre justice et vengeance, et le prix à payer pour que le changement devienne réel.

Par Christel Bayonne
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Christel Bayonne

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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Peine perdue

Christel Bayonne

Paru le 06/07/2026

116 pages

Le Lys Bleu

14,00 €

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Scannez le code barre 9791044029782
9791044029782
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