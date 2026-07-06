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L'étreinte des murs

Meghann Logeais

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Sarah et David s'installent au bord de l'océan pour prendre un nouveau départ. Mais l'idylle s'effrite quand leurs voisins, les Madison, s'immiscent dans leur quotidien. Derrière la courtoisie de façade s'installe une emprise. Gestes intrusifs et incidents troublants font basculer leur vie dans l'obsession. Bientôt, la maison elle-même semble prendre part au jeu, gardienne d'un secret trop lourd pour ses murs. Dans ce huis clos psychologique, les certitudes volent en éclats. Jusqu'où la spirale les entraînera-t-elle ?

Par Meghann Logeais
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Meghann Logeais

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Thrillers

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L'étreinte des murs

Meghann Logeais

Paru le 06/07/2026

104 pages

Le Lys Bleu

13,00 €

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Scannez le code barre 9791043704642
9791043704642
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