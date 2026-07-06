L'étreinte des murs

Sarah et David s'installent au bord de l'océan pour prendre un nouveau départ. Mais l'idylle s'effrite quand leurs voisins, les Madison, s'immiscent dans leur quotidien. Derrière la courtoisie de façade s'installe une emprise. Gestes intrusifs et incidents troublants font basculer leur vie dans l'obsession. Bientôt, la maison elle-même semble prendre part au jeu, gardienne d'un secret trop lourd pour ses murs. Dans ce huis clos psychologique, les certitudes volent en éclats. Jusqu'où la spirale les entraînera-t-elle ?