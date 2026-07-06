Un amour conscient Aimer sans réfléchir ? Un crime à retardement vers un amour conscient et équilibré Un amour conscient - Aimer sans réfléchir ? Un crime à retardement vers un amour conscient et équilibré propose une réflexion exigeante sur notre manière d'aimer à l'ère de l'émotion immédiate et des élans incontrôlés. L'ouvrage met en lumière les dérives d'un amour impulsif - véritable fragilité différée - et en analyse les conséquences sur la stabilité des liens. Il invite à une transformation intérieure fondée sur la lucidité, la maîtrise de soi et le respect mutuel. S'appuyant sur une exploration fine des mécanismes affectifs et des blessures relationnelles, l'auteur offre des repères concrets pour bâtir une relation authentique, équilibrée et durable. Un essai à la fois analytique et profondément humaniste, destiné à celles et ceux qui aspirent à aimer avec conscience et maturité.