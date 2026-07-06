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#Essais

Un amour conscient

Dieuvenson Geffrard

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Un amour conscient Aimer sans réfléchir ? Un crime à retardement vers un amour conscient et équilibré Un amour conscient - Aimer sans réfléchir ? Un crime à retardement vers un amour conscient et équilibré propose une réflexion exigeante sur notre manière d'aimer à l'ère de l'émotion immédiate et des élans incontrôlés. L'ouvrage met en lumière les dérives d'un amour impulsif - véritable fragilité différée - et en analyse les conséquences sur la stabilité des liens. Il invite à une transformation intérieure fondée sur la lucidité, la maîtrise de soi et le respect mutuel. S'appuyant sur une exploration fine des mécanismes affectifs et des blessures relationnelles, l'auteur offre des repères concrets pour bâtir une relation authentique, équilibrée et durable. Un essai à la fois analytique et profondément humaniste, destiné à celles et ceux qui aspirent à aimer avec conscience et maturité.

Par Dieuvenson Geffrard
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Dieuvenson Geffrard

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Vivre en couple

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Un amour conscient

Dieuvenson Geffrard

Paru le 06/07/2026

88 pages

Le Lys Bleu

12,00 €

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Scannez le code barre 9791043704307
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