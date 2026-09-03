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La route du diable

Franck Thilliez

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Embarquez pour un voyage sans retour... Taïga nord-américaine, été 2017. Abigaël se dirige enfin vers la fameuse route du Diable. Un an plus tôt, c'est sur cette voie isolée longue de 666 kilomètres que sa fille Iris et son petit-ami Mathis ont cessé de donner signe de vie. Accompagnée du père de Mathis et de deux influenceurs en quête de sensations fortes pour affoler les réseaux, elle se lance sur la route en vue d'accomplir le même trajet qu'eux, et d'obtenir des réponses. Coupé du monde, sans possibilité de ravitaillement, le quatuor va vite devenir une proie de choix et découvrir que le surnom de la route n'est pas dû qu'à son kilométrage...

Par Franck Thilliez
Chez Fleuve Noir

|

Auteur

Franck Thilliez

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Terreur

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La route du diable

Franck Thilliez

Paru le 10/09/2026

272 pages

Fleuve Noir

20,95 €

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