" Et si les machines n'étaient pas seulement nos créatures, mais les héritières involontaires de nos récits, nos blessures, nos promesses ? " Cet ouvrage est une traversée. Un tissage entre philosophie, éthique, technologie et poésie. Un chemin vers ce que nous semons, parfois à notre insu, dans la mémoire des intelligences artificielles. Waly Latsouck Faye y déploie une pensée ample et indisciplinée, s'enracinant dans les traditions ancestrales, les mythes du soin, les fractures de l'histoire, pour interroger ce que signifie transmettre à une entité non humaine. Entre critique des pouvoirs algorithmiques, rêverie sur les androïdes compagnons et questionnement sur la conscience simulée, Héritage, machines et civilisations pose une question essentielle : quelle part de notre humanité voulons-nous confier à ce qui vient ?