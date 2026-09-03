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L'affaire Balzac

Hervé Jubert

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Découvrez Balzac comme vous ne l'avez jamais vu : enjoué, rusé, courageux, et tellement humain. Une enquête qui oscille entre humour et gravité, situations pittoresques et loi du plus fort. Moi ? Je suis Moi-Même, ancien domestique effronté parisien et, par la force des choses, enquêteur amateur. En 1818, mon maître et ami, un certain Honoré de Balzac, m'a embarqué dans une drôle d'affaire. Il voulait sauver son oncle, Balssa, accusé d'avoir étranglé une jeune femme enceinte. Balzac, capable de travailler des nuits entières à coup de café et de débrouillardise, m'a traîné dans les recoins les plus sordides et les auberges les plus douteuses à la recherche d'une vérité qui se dérobait sans cesse. Nous y avons croisé des sorcières et des colporteurs, des témoins retors et des notables bien peu honnêtes. Nous avons tout essayé : déguisements, chantage, interrogatoires, bagarres - tout ça pour se heurter à des mensonges, des haines de clocher et un silence lourd comme la pierre. Nous étions un duo pas comme les autres dans une enquête où l'humour et la gravité se sont alternés, où la justice a vacillé et où les crimes du coeur étaient mêlés aux rivalités d'un village. Dans ce roman policier remarquable, Honoré avant Balzac se dévoile sous un jour inédit, loin de l'image historique de cet écrivain mythique. " Dès les premières pages, on est happées par ce voyage au début du XIXe siècle. " ELLE " Un récit historique documenté et vitaminé porté par une langue délicieusement désuète. " France Info

Par Hervé Jubert
Chez 10/18

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Auteur

Hervé Jubert

Editeur

10/18

Genre

Thrillers

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L'affaire Balzac

Hervé Jubert

Paru le 03/09/2026

240 pages

10/18

8,60 €

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