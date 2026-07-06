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#Essais

Olympe de Gouges de A à Z

Ikram Chemlali

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Olympe de Gouges, figure longtemps marginalisée de la Révolution française, retrouve dans ce récit la force et l'actualité de sa pensée. Olympe de Gouges de A à Z, conçu comme un abécédaire critique, offre une exploration rigoureuse de sa vie, de ses combats et de ses écrits : féminisme, esclavage, démocratie, humanisme, théâtre, engagement politique. Chaque entrée dévoile un aspect clé de son oeuvre, révélant la cohérence d'un parcours intellectuel remarquablement moderne. Cet ouvrage, à la croisée de l'histoire, de la littérature et de la pensée politique, s'adresse aussi bien aux chercheurs qu'à tous ceux qui souhaitent redécouvrir cette voix libre et universelle.

Par Ikram Chemlali
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Ikram Chemlali

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Révolution française

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Olympe de Gouges de A à Z

Ikram Chemlali

Paru le 06/07/2026

60 pages

Le Lys Bleu

11,00 €

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