Olympe de Gouges, figure longtemps marginalisée de la Révolution française, retrouve dans ce récit la force et l'actualité de sa pensée. Olympe de Gouges de A à Z, conçu comme un abécédaire critique, offre une exploration rigoureuse de sa vie, de ses combats et de ses écrits : féminisme, esclavage, démocratie, humanisme, théâtre, engagement politique. Chaque entrée dévoile un aspect clé de son oeuvre, révélant la cohérence d'un parcours intellectuel remarquablement moderne. Cet ouvrage, à la croisée de l'histoire, de la littérature et de la pensée politique, s'adresse aussi bien aux chercheurs qu'à tous ceux qui souhaitent redécouvrir cette voix libre et universelle.