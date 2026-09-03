Mon cahier 100 rituels Sophro

100 rituels de sophrologie pour déstresser, gérer ses émotions, positiver et se sentir bien ! La sophro, c'est LA méthode antistress et bien-être ! Grâce à l'association de la respiration, de la relaxation, de la visualisation et de la méditation, la sophro agit sur le corps, l'humeur et la psychologie pour apporter un maximum de bien-être et de sérénité ! Des rituels pour : Gérer ses émotions : antistress (rumination, angoisse du soir, déprime du dimanche), lâcher prise... Dénouer les tensions et se relaxer Booster son humeur et son état d'esprit : positivité, confiance en soi, estime de soi...