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#Essais

Mon cahier 100 rituels Sophro

Pauline Soula, Isabelle Maroger

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100 rituels de sophrologie pour déstresser, gérer ses émotions, positiver et se sentir bien ! La sophro, c'est LA méthode antistress et bien-être ! Grâce à l'association de la respiration, de la relaxation, de la visualisation et de la méditation, la sophro agit sur le corps, l'humeur et la psychologie pour apporter un maximum de bien-être et de sérénité ! Des rituels pour : Gérer ses émotions : antistress (rumination, angoisse du soir, déprime du dimanche), lâcher prise... Dénouer les tensions et se relaxer Booster son humeur et son état d'esprit : positivité, confiance en soi, estime de soi...

Par Pauline Soula, Isabelle Maroger
Chez Solar

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Auteur

Pauline Soula, Isabelle Maroger

Editeur

Solar

Genre

Réussite personnelle

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Mon cahier 100 rituels Sophro

Pauline Soula, Isabelle Maroger

Paru le 03/09/2026

128 pages

Solar

12,90 €

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9782263196188
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