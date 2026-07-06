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#Roman francophone

La vie tourmentée de la famille Duprez

Davy Collet

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La vie tourmentée de la famille Duprez suit le parcours de Jeanne, une jeune femme née en 1900 dans une ferme isolée. Son enfance, bouleversée par la guerre et la perte de ses parents, l'emmène à Paris, où elle découvre le monde des artistes, la liberté et la création. Chemin faisant, elle rencontre Pierre, un écrivain marqué par la guerre, et, ensemble, ils fondent une famille. A travers les générations, l'héritage de Jeanne - sa passion pour l'art et sa résilience - perdure, jusqu'à la création du musée " Jeannéllité ", en son honneur. Un roman touchant et inspirant, célébrant l'amour, la famille et la puissance intemporelle de l'art.

Par Davy Collet
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Davy Collet

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

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La vie tourmentée de la famille Duprez

Davy Collet

Paru le 06/07/2026

244 pages

Le Lys Bleu

22,00 €

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