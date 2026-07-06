La vie tourmentée de la famille Duprez suit le parcours de Jeanne, une jeune femme née en 1900 dans une ferme isolée. Son enfance, bouleversée par la guerre et la perte de ses parents, l'emmène à Paris, où elle découvre le monde des artistes, la liberté et la création. Chemin faisant, elle rencontre Pierre, un écrivain marqué par la guerre, et, ensemble, ils fondent une famille. A travers les générations, l'héritage de Jeanne - sa passion pour l'art et sa résilience - perdure, jusqu'à la création du musée " Jeannéllité ", en son honneur. Un roman touchant et inspirant, célébrant l'amour, la famille et la puissance intemporelle de l'art.