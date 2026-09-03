Mon cahier 100 rituels Confiance en soi

Parce que le manque de confiance en soi est le motif de consultation n° 1 des femmes, ce 100 rituels psy rassemble des exercices pour passer de " trop gentille " à " confiante ", apprendre à sortir du people pleasing et de l'autocritique pour dire non, poser ses limites, s'affirmer face aux autres, oser et s'aimer sans conditions. Ce cahier vous donne tous les exercices pour identifier les racines de l'autosabotage, pour comprendre vos réactions de peur et, sans pression, bâtir votre sécurité, votre force et votre estime de vous-même. 100 rituels pour : Sortir du people pleasing, écouter ses propres besoins. Stopper la maltraitance mentale et émotionnelle : désamorcer les peurs, stopper l'autocritique, le perfectionnisme... Booster sa confiance en soi : s'acclimater à l'imperfection, lâcher prise, apprendre à dire non, cultiver l'assurance S'affirmer dans ses relations amoureuses, amicales ou familiales S'aimer sans condition, être bienveillante avec soi, sortir de la comparaison, de la honte, de la culpabilité...