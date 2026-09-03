Mon cahier 100 rituels Muscu en salle

100 rituels, exercices, séances de musculation en salle pour perdre du gras, prendre de la masse et opérer une recomposition corporelle. Objectif : s'affiner, harmoniser sa silhouette ou se galber ! Fesses galbées, taille fine, jambes fermes... S'entraîner en salle est la meilleure manière d'avoir des résultats dingues. Ces 100 rituels vous donnent tous les exercices de muscu en salle et toutes les bonnes habitudes à adopter : apprenez quelles machines utiliser, construisez vos séances et votre programmation, maîtrisez les mouvements... Objectif : le corps dont vous rêvez ! 100 rituels pour : Bien s'entraîner : cibler son objectif, adapter ses séances, créer sa programmation, régler les machines et les charges, travailler en polyarticulaire, cibler en isolé Se muscler zone par zone : abdos, épaules, bras, poitrine, dos, fesses, jambes, Se transformer selon son objectif : perdre du gras, prendre du poids, faire une recomposition corporelle Adapter son alimentation : augmenter les protéines, ajuster les glucides, prendre les bons compléments alimentaires...