Mon Cahier 100 rituels Stretching

100 rituels et exercices physiques (étirement et mobilité) pour bouger en douceur, gommer les douleurs posturales (dos, épaules, cou...) et articulaires, supprimer les raideurs, se relaxer et être en pleine forme ! Quand on se sent rouillé, quand on manque de souplesse ou qu'on n'a pas pratiqué de sport depuis longtemps, le stretching est LA discipline parfaite ! Mélange d'exercices d'étirements et de mobilité (stretching passif et actif), il permet de bouger en douceur pour un maximum de bienfaits forme et antivieillissement sur le corps et l'esprit ! 100 rituels pour : Se relaxer, déstresser, relâcher les émotions... Gommer les douleurs du dos, des épaules, du cou et des membres inférieurs, grâce à des rituels décontractants (anti-tensions), de gainage ou renforcement des muscles posturaux... Préserver ses articulations et travailler sa mobilité avec des exercices de souplesse, d'équilibre... Pour les sportives, prévenir les blessures et s'échauffer avant le sport, s'étirer et récupérer après le sport (rituels spécial running, muscu, yoga). Apaiser les douleurs du cycle en assouplissant les tissus du ventre. Manger anti-inflammatoire et antioxydant afin de préserver sa santé articulaire et la jeunesse de son corps.