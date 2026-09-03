Histoire de l'extrême droite française

Une somme qui fera date. Cette vaste histoire de l'extrême droite en France à l'époque contemporaine (1870-2026) n'est pas, à la différence de ses devancières, un ouvrage collectif mais le résultat d'un travail de longue haleine (plus de dix ans) effectué par un spécialiste du sujet. Elle débute à la chute du second Empire et aux potentialités ouvertes par une restauration monarchique du comte de Chambord au temps de l'Ordre moral pour s'achever en 2026 à l'heure où le Rassemblement national est en tête des intentions de votes pour la présidentielle de 2027. Nourri de nombreuses sources et d'une lecture exhaustive de l'historiographie, ce livre brosse une large fresque des figures (Boulanger, Barrès, Maurras, La Rocque, Poujade, Tixier-Vignancour, Le Pen), mouvements (ligues, OAS, FN) et temps forts (antisémitisme et affaire Dreyfus, 6 février 1934, Vichy, guerres d'Indochine et d'Algérie, concile Vatican II) qui jalonnent l'histoire d'une famille politique beaucoup plus diverse que le donne à voir le singulier de l'étiquette "extrême droite". C'est à une plongée au coeur de l'univers de ces droites nationales et nationalistes qu'est convié le lecteur qui pourra les suivre au fil d'une histoire bouillonnante, du premier conflit mondial à la guerre d'Espagne, des années 1930 à la décolonisation et à la guerre froide qui ont été matricielles pour cette nébuleuse politique façonnée par l'anticommunisme, et le combat contre la " subversion " incarnée par des ennemis aussi bien intérieurs qu'extérieurs. Ainsi, cette histoire ne saurait se saisir à partir du seul cadre national et une des grandes réussites de l'ouvrage est de l'articuler à une échelle transnationale, tant ses figures de proue rayonnent en Europe comme aux Amériques en même temps que ces dernières les nourrissent. Une somme, publiée sous la direction d'Olivier Wieviorka, qui faisait défaut, d'une lecture essentielle pour comprendre les enjeux politiques actuels.