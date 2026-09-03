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#Roman francophone

La première phrase du premier livre

Philippe Besson

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Vingt-cinq ans après En l'absence des hommes, son premier roman, Philippe Besson explore les années qui ont précédé l'acte fondateur d'écrire. Bien plus qu'une introspection, La Première Phrase du premier livre est une autobiographie collective, où le récit d'une vocation littéraire se mêle à l'évocation de toute une époque. Dans la vie de chaque écrivain, il existe un avant et un après le premier livre. En cherchant à saisir celui qu'il était avant ce basculement, Philippe Besson revisite trois décennies - des années 1970 aux années 1990 - et croise son parcours avec les grands repères de son temps. Il évoque une enfance rurale protégée, une adolescence rêveuse et blessée. L'arrivée à Paris dessine le début d'une émancipation : celle d'un jeune homme qui refuse les chemins tout tracés. L'épidémie de sida le confronte brutalement à la perte de ses proches. La littérature s'impose alors comme une révélation et une façon de dialoguer avec les absents. La Première Phrase du premier livre est une machine à remonter le temps. De la " Radioscopie " de Jacques Chancel jusqu'à la peur irraisonnée de l'an 2000, en passant par la figure fraternelle de Goldman ou la fin de la guerre froide, chacun reconnaîtra des fragments de sa propre existence, faisant de ce récit une expérience à la croisée de l'intime et de l'universel, en quelque sorte l'autobiographie d'une génération.

Par Philippe Besson
Chez Julliard

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Auteur

Philippe Besson

Editeur

Julliard

Genre

Littérature française

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La première phrase du premier livre

Philippe Besson

Paru le 03/09/2026

240 pages

Julliard

21,00 €

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